الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 37 من الحوثيين في شمال تعز

فهمي محمد(صدى):

أحرز الجيش اليمني اليوم تقدماً في مواجهات شمال مدينة تعز قتل على إثرها 12 من ميليشيات الحوثي الإيرانية .

وقال نائب الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ” إن الجيش تمكن من اجتياز خطوط التماس مع عناصر الميليشيا الحوثية وتأمين مكتب البريد ومحطة الحوجلة للكهرباء والأحياء المجاورة إثر مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل 12 وإصابة 25 من الحوثيين ” .

وأضاف العقيد البحر ” إن أفراد الجيش اعطبوا طاقما عسكري ومدرعة تابعة للميليشيا الانقلابية ” ، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش استهدفت أيضا مواقع ميليشيا الحوثي بمنطقة عصيفرة قرب تبة حميد وشمال محطة الكهرباء في الحوجلة وجبل الوعش شمال المدينة.