بالصور.. أمير جازان بالنيابة يُدشن حملة للتوعية بأضرار القات

تركي السالم(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم الثلاثاء، حفل تدشين ” حملة رؤيتي ” وإطلاق الموقع الإلكتروني للحملة التي تنظمها جمعية التوعية بأضرار القات بجازان، وذلك بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .

وألقى رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن شيبان العامري كلمة خلال الحفل أعرب فيها عن شكره وتقديره ومنسوبي الجمعية لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على رعايته لحفل تدشين حملة ” رؤيتي ” التي تعزز برامج الجمعية وأهدافها الطموحة في نشر التوعية بأضرار القات بين فئات المجتمع كافة وبجميع محافظات منطقة جازان، مشيراً إلى برامج الجمعية التوعوية التي بلغت نحو 720 برنامجاً ونشاطاً توعويًا، لافتًا النظر إلى أضرار القات الدينية والصحية والنفسية والاجتماعية .

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ” حملة رؤيتي ” والموقع الالكتروني للحملة، فيما أعلن سموه عن تبرعه بمبلغ 300،000 ريال دعما للجمعية وبرامجها التوعوية .

وفي ختام الحفل كرّم سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الشركاء والمتعاونين والرعاة والداعمين لبرامج جمعية التوعية بأضرار القات .