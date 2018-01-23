” نقاء ” تحذر من استغلال التجار لتفاوت فرض الضريبة في ” تهريب الدخان “

حمود العنزي (صدى):

أكدت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، تراجع واردات المملكة من التبغ ومشتقاته في الربع الثالث من 2017م بنسبة 71% تأثراً بتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو الماضي.

وحذرت ” نقاء ” ، لجوء بعض المتجاوزين إلى تهريب السجائر وإدخالها السوق بالمملكة بطرق غير شرعية، وخصوصًا في ظل عدم التطبيق المتزامن للضريبة الانتقائية بين السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى على التبغ ومشتقاته.

وبلغت قيمة واردات التبغ ومشتقاته خلال الربع الأخير من 2017م نحو 217 مليون ريال، بانخفاض 534 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له ” 2016م ” البالغة نحو 751 مليون ريال، وفقًا لما أعلنته مصلحة الجمارك في وقت سابق.