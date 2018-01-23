وظائف شاغرة في فروع البنك الأهلي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق البنك الأهلي التجاري، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد تخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك ومراكز الحوالات في كل من جدة، والخبر، وشقراء، وطبرجل، وساجر.

وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:مسؤول الخدمات المصرفية للشركات، مدير مركز حوالات.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف اضغط هنــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة.