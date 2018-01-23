مركز الملك سلمان للإعاقة يعقد شراكات لدعم المعوقين

سعيد العجل(صدى):

يوقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة وجمعية الإعاقة الحركية للكبار، اليوم الأربعاء 7/5/1439هـ الموافق 24/1/2018م في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر المركز في حي السفارات بالرياض.

ويحضر التوقيع عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل نائب رئيس مجلس أمناء، والمدير العام التنفيذي الأمين العام للمركز أحمد بن عبد العزيز اليحيى، بينما يمثل الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي الشهراني، فيما يمثل جمعية الاعاقة الحركية محمد بن سعد الحمالي مدير عام الجمعية.

وتأتي هذه الشراكات في إطار الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان لدعم ذوي الإعاقة، والذي يستوجب تعاون الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الأهلي والجمعيات والمنظمات المدنية، من أجل ترجمة توجه القيادة الرشيدة إلى إيجاد مشروعات وقائية وعلاجية وتأهيلية يلمس نتائجها المعوقون، ويكون لها مردود إيجابي في تنمية حياة المجتمع.

ووقع المركز أكثر من ثمانين اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع عشرات الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك بهدف تطوير منظومة البحث العلمي في مجالات الإعاقة والتأهيل وتوسيع قاعدة التعاون والإفادة من الخبرات المتميزة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وشملت الاتفاقيات تعاون المركز مع أبرز المراكز والمعاهد العلمية والبحثية المتخصصة في مجالات الإعاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن الشراكات المميزة مع عشرات الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث ضمت الاتفاقيات عدد من الشراكات الإستراتيجية مع كلا من وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم.

وحظي المركز بشراكات مثمرة مع عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، إذ قام المركز بتأطير العلاقة بينه وبين عدد من الجهات غير الحكومية الداعمة من خلال شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنسيق الجهود والإفادة من قدرات كل جهة وإمكاناتها.

وعلى المستوى الإقليمي وقع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اتفاقية تعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخليجية المعنية برعاية ذوي الإعاقة، وذلك بهدف خدمة ذوي الإعاقات عن طريق تنمية الكفاءات البشرية العاملة وتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

أما على المستوى الدولي وقع المركز عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية البارزة منها مجموعة الصمم الوراثي التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، وبنك الخلايا الجذعية في سويسرا، ومعهد شيلي للعيون بجامعة كاليفورنيا، والمختبر العصبي الجيني التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الطبي التابع لجامعة إيرازموس في روتردام بهولندا، ومؤسسة سانفورد وورلد كلينيك بساوث داكوتا الأمريكية.