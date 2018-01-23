وظائف شاغرة في مجموعة الناغي في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، وظائف فنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:رسام، كهربائي، فني صيانة مركبات، فني ميكانيكا إصلاح التروس والمحركات، وبائع قطع غيار، فني الخدمة السريعة.

وقالت الشركة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من هنــا ؛ وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 23مارس 2018م.