زين للاتصالات تعلن 7 وظائف شاغرة في الرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 7 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

محلل أول عمليات المشتريات (الرياض).

محلل المناقصات وإدارة البائعين (الرياض).

أخصائي العلامة التجارية وإدارة المحتوى (الرياض).

أخصائي عمليات المشتريات (الرياض).

محلل العلامة التجارية وإدارة المحتوى (الرياض).

وكيل مركز اتصال كبار الشخصيات (الدمام).

مدير عام تنفيذي المبيعات المباشرة والتجزئة (الرياض).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنــــــــــــا.