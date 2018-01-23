اجتماع 700 من قادة العمل التربوي في تعليم صبيا

تركي السالم(صدى):

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم الثلاثاء، لقاءً لقادة وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم، مع مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وذلك بمسرح الإدارة .

واستعرض الدكتور الأحوس خلال اللقاء مؤشرات قياس الأداء في المدارس، مبيناً بعض المفاهيم عن تلك المؤشرات وكيفية التعامل معها وفق الآلية الصحيحة للتقييم، مشيراً إلى أهمية تحقق نسبة 100% في التحاق الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط التعلم بالصف الأول الابتدائي.

وأكد الأحوس، على أهمية الثلاث السنوات الأولى في التعليم والمتمثلة في الصفوف الأولية وكونها كافية لجعل الطالب يقرأ ويكتب وينتقل من مرحلة أتعلم لأقرأ إلى مرحلة أقرأ لأتعلم، وضرورة تحقيق نسبة النجاح النوعي المطلوبة من المدرسة كونها تعد نسباً عالمية مرصودة ومطلوبة على مستوى العالم، داعيا لمنع ظهور التسرب بين الصفوف الدراسية عاداً ذلك بالمسؤولية الوطنية التي يمكن تحقيقها بالتعاون مع فريق العمل في المدرسة.

وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحاً مع قائدي وقائدات المدارس، جرى خلاله استعراض العديد من الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير أداء المدارس .