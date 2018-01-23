” الحمدان ” : نسعى لمواكبة المرحلة النهضوية التي تمر بها المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، أن وزارة الخدمة المدنية ضمن توجهها الجديد تسعى إلى تمكين الجهات الحكوميه المختلفه من إدارة مواردها البشرية وفق إستراتيجيات عمل كل جهه وذلك لتمكينها من مراعاة تطوير وتحفيز الكوادر البشرية المؤهله وإستقطاب الكوادر المؤهلة علمياً ومهنياً في مجالات التخصص المناسبة لها مما سينعكس ايجاباً على مستوى ورفع كفاءة أداء الجهة والاستغلال الأمثل لمواردها البشرية.

وأضاف ” الحمدان ” ، أن الوزارة تطمح وتسعى إلى تقدم خدماتها سواء للجهات الحكومية أو للموظف العام وهو الامر الذي يتوجب أن يسبقه تطوير ومراجعة اللوائح والأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات القائمة، مشيراً إلى أن مشاريع التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة ستتضح نتائجها على أرض الواقع بمشيئة الله قبل نهاية العام الحالي 2018م.

وأشار معالي وزير الخدمة المدنية، إلى أن نسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات في وزارة الخدمة المدنية آملين أن نصل إلى مرحلة عمل الكتروني شمولي كامل نتجاوز من خلاله مرحلة العمل الورقي وذلك بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نحو التحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومه الإلكترونيه.