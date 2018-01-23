” رئاسة الحرمين ” : نرحب بالنقد البناء ولا نلتفت إلى تجاوزات الإعلام

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري، إن الرئاسة وعلى رأسها الرئيس العام ونائبه وجميع الإدارات، ترحب بالنقد الهادف البنّاء الذي يتسم بالشفافية والمصداقية والموضوعية والتأكد من صحة المعلومة.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئاسة تقدم خدماتها للمواطنين على خير وجه ولله الحمد والمنة، مُترسمةً المنهج السديد الذي سار عليه ولاة الأمر – حفظهم الله – وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – وتفتح أبوابها ومواقعها الرسمية والإلكترونية لتحقيق الخدمة والمصلحة العامة وتؤكد القيام بذلك بكل ثقة وعطاء، مُستلهمة العون من الله ثم الأيادي البيضاء للقيادة المعطاء، كما أنها ماضية في مسيرتها في خدمة شؤون الحرمين الشريفين ومنسوبيهما بكل نزاهة وصدق وعدل وإخلاص ومساواة.

وبين أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرحب بجميع الملاحظات والاقتراحات والشكاوى من خلال صفحته الخاصة في بوابة الرئاسة: من هنا .

كما وجه جميع الإدارات بالرئاسة بالتعامل الفعال مع جميع الملاحظات التي تصلهم والاستماع للموظفين والمراجعين، ويتم استقبال الملاحظات الواردة عبر إيميلها الخاص : ‏[email protected]

ونوه المتحدث الرسمي إلى أنّ الرئاسة ستتعامل مع ما يصلها بمنتهى الجدية والحرص وفق أرقى السبل وعلى وجه السرعة حسب توجيهات ولاة الأمر، حفظهم الله.