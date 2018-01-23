” فض المنازعات ” : إلزام النصر بسداد 2.8 مليون ريال للاعب الجبرين

ماجد الأشرم(صدى):

أعلنت غرفة فض المنازعات، اليوم الثلاثاء، إلزام نادي النصر بدفع مبلغ (2,880,000) ريال، للاعب عبدالعزيز الجبرين، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ (144,000) ريال، خلال ثلاثين يومًا.

وأكدت الغرفة، أن هذا يبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف، مضيفة أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وفق نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية.

وأضافت، أن لجنة الانضباط بالاتحاد وستتولى وفقًا للائحتها تنفيذ هذا القرار.