بالصور.. ” الفلقي ” يرعى ندوة الرعاية الصحية الذاتية والتحول الوطني

سياف الشهراني(صدى):

دشن سعادة وكيل محافظة محايل الأستاذ علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية بعسير للتخطيط والتحول الوطني د. محمد المحيا

الندوة الصحية ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفأ لعام 1439 .

حيث تم تدشين معرض الرعاية الصحية الذاتيه والتحول الوطني بعد ذلك بدأت الندوة بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد زيد كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أهمية التحول الوطني لوزارة الصحة ليرعى ذاته وتعزيز قدراته من خلال نمذجة السلوك الصحي ونشر ثقافة الوعي ليسلم الفرد والمجتمع .

بعد ذلك قدمت أولى المحاضرات بعنوان التحول الوطني والرعاية الصحية قدمها الدكتور محمد المحيا تحدث فيها عن برامج وزارة الصحة التحول الوطني وأبرز الخطط التي تسعى لتنفيذها خلال المرحله المقبلة .

بعد ذلك تم عرض مداخلة لفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني تحدث فيها عن دور الإسلام في حفظ سلامة الجسم في الإسلام مستدلا بذلك بنصوص من القرآن والسنة.

بعد ذلك قدمت أخصائية طب أسرة والمجتمع د. سماح الرحيلي بمستشفى خميس مشيط محاضرة تحدثت فيها عن التغذية الصحية السليمة والعادات التي تساهم في بناء جسم الإنسان بشكل صحي .

بعد ذلك قدم سعادة الرائد/ فهد الأسمري تحدث عن السلامة المنزلية وكيفية تكوين بيت آمن .

بعد ذلك قدمت أخصائية طب أسرة ومجتمع د. حليمة كدوان محاضرة بعنوان الضغوط النفسية تحدثت فيها عن الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها وخطورة العوامل النفسية على الفرد والمجتمع وكيفية اكتساب آلية للتعامل مع ضغوط الحياة واختتمت المحاضرة بآيات كريمة وأحاديث نبوية استدلت بها على مواجهة الضغوط النفسية.

واختتمت الندوة بمحاضرة الدكتور صالح الأنصاري رئيس مجلس تعزيز الصحة بعنوان غير حياتك بالمشي تحدث فيها عن المشي وفوائده وان هذه الرياضة أسهل رياضة تمارس في اي وقت ومكان حيث انه ينقلنا من الخمول الى النشاط ويحسن جودة الحياة بقية العمر.

وفي نهاية الندوة كرم سعادة وكيل محافظة محايل الأستاذ علي بن إبراهيم الفلقي المحاضرين ، وأيضا تكريم عدد من القطاعات الحكومية بدروع تكريميه .