بالصور.. الفتح يعلن استعداده لمواجهة الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عصر اليوم الثلاثاء، عن استعداداته لمواجهته الفيحاء يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ضمن مواجهات دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفريق، قد انهي عصر اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب المباراة بعد وصوله إلى مدينة المجمعة ، حيث عمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال على إجراء حصة تدريبية خفيفة بدأت بتمارين الإحماء بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين.

وأجرى الجبال، خلال التدريب مناورة على نصف مساحة الملعب، شهدت التطبيق النهائي للجمل التكتيكية للمواجهة ، لتختتم بعدها الحصة التدريبية وتغادر بعثة الفريق إلى مقر سكنها في أحد فنادق مدينة المجمعة .