” زنبيات الحوثي ” يحرقن مكتبة دينية في مسجد بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مجموعة من النساء يتبعن لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، على حرق مكتبة في أحد مساجد العاصمة اليمنية صنعاء، بحجة ” عرضها كتباً دينية مخالفة لتفسيرات الحوثي للدين ” .

وقال مصدر، إن حوثيات ممن يطلق عليهن ” الزنبيات ” ، وبمساعدة من مسلحين في الجماعة، اقتحمن مركز تحفيظ القرآن الكريم في مسجد السلام الواقع بحي القاع وسط العاصمة صنعاء، وأقدمن على إحراق كتب دينية بذريعة احتوائها على كتب دينية مخالفة لتفسيرات الحوثي للدين ” .