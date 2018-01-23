” الخضيري ” يحذر من خطورة أدوية وخلطات التنحيف على الصحة

حمود العنزي (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خلطات وأدوية تنحيف الوزن ذات الأسماء الأجنبية ، لخطورتها على الصحة .

وأشار ” الخضيري ” إلى مخاطر هذه الأدوية والخلطات عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” خلطات،وأدوية تخفيف الوزن،وشاي النحافة،ومركبات ذات اسماء انجليزية مثل 9 كلين وفوريفر منعتها هيئات رسمية خوفاً على صحتكم لخطورتها على صحة الجسم والقلب وللاسف يعيد المتاجرين طرحها بأسماء تجارية مختلفة وبمزاعم كاذبة ومبالغة فلا تعرضو انفسكم لمخاطر مدمرة للكبد والكلى والاعصاب ” .