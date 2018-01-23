المملكة تحتل المركز الثاني عربيًا ضمن قائمة أفضل بلدان العالم

عادل الحربي (صدى):

نشرت مجلة أمريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أفضل بلدان العالم لعام 2018، حيث شمل التقرير أكثر من 80 دولة بينها دول عربية احتلت مراكز متفاوتة.

وارتكز التقرير على معايير محددة وضعتها المجلة الأمريكية، وأبرزها معدل ريادة الأعمال ونسبة المخاطر، المواطنية في المجتمع، بالإضافة إلى التأثير الثقافي والعادات والتقاليد في المجتمع وغيرها.

واحتلت المملكة المركز الثاني عربياً و37 عالميًا، ومصر المركز 42 عالمياً وجاءت بعدها المغرب التي احتلت المركز 47 في العالم.

أما تونس فقد جاءت في المركز 65 عالمياً وسلطنة عمان 73 ولبنان 75والجزائر80، وغابت كل من السودان وسوريا وليبيا في التقرير بسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الدول حالياً.