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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شرطة الرياض تطيح بسارق الاستراحة وبرفقته شابين وفتاة بخلوة محرمة

شرطة الرياض تطيح بسارق الاستراحة وبرفقته شابين وفتاة بخلوة محرمة
سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله أحدهم ، تم رصده بكاميرات المراقبة ، يعتلي سوراً لاستراحة جنوب العاصمة الرياض في وقت متأخر بعد منتصف الليل قام بالسرقة منها والفرار لجهة غير معلومة مستقلاً مركبة نوع نيسان.

وعلى ضوء ذلك ، وفي طور الخطط الأمنية الرامية لرصد ومكافحة جرائم السرقات ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي ، وبالرغم من شح المعلومات ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات ، من تحديد الاشتباه بأحدهم يشاركه بالجرم آخر، وبتكثيف الجهود أسفرت – بفضل من الله – بالقبض عليهما تباعاً في كمائن محكمة ، بأحدها ضبط ثالث برفقة امرأه لا تمت له بصلة شرعية في خلوة محرمة هم (ثلاثة مواطنين / ومواطنة) جلهم في العقد الثالث من العمر.

وتمت استعادة المسروقات وحجز المركبة المستخدمة ، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص ، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي الى سواء السبيل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة

لو نفذ حكم الشرع قص يد الحرامي لتاب الكثير نبي سلمان الحزم يامر بقطع يد الحرامي لكي يتوب الكثيرين

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