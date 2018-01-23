شرطة الرياض تطيح بسارق الاستراحة وبرفقته شابين وفتاة بخلوة محرمة

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله أحدهم ، تم رصده بكاميرات المراقبة ، يعتلي سوراً لاستراحة جنوب العاصمة الرياض في وقت متأخر بعد منتصف الليل قام بالسرقة منها والفرار لجهة غير معلومة مستقلاً مركبة نوع نيسان.

وعلى ضوء ذلك ، وفي طور الخطط الأمنية الرامية لرصد ومكافحة جرائم السرقات ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي ، وبالرغم من شح المعلومات ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات ، من تحديد الاشتباه بأحدهم يشاركه بالجرم آخر، وبتكثيف الجهود أسفرت – بفضل من الله – بالقبض عليهما تباعاً في كمائن محكمة ، بأحدها ضبط ثالث برفقة امرأه لا تمت له بصلة شرعية في خلوة محرمة هم (ثلاثة مواطنين / ومواطنة) جلهم في العقد الثالث من العمر.

وتمت استعادة المسروقات وحجز المركبة المستخدمة ، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص ، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي الى سواء السبيل.