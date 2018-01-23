أمانة الطائف تحدد مشاركاتها في جائزة الإبداع

عبدالعزيز القثامي(صدى):

رأس أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الاجتماع التنسيقي لتحديد مشاركة الأمانة في جائزة محافظة الطائف للإبداع التي تأتي ضمن جوائز ملتقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة؟ ” .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الوكلاء ورؤساء العموم والإدارات الإشراقية التعريف بالجائزة، والبرنامج الزمني، والخطة الاستراتيجية التي تتضمن في رؤيتها أن تكون المحافظة إدارة مرجعية مبدعة ملتزمة بثقافة الجودة، كما تطرق إلى رسالة الجائزة، والتعليم والأهداف.

وأكد المهندس آل هميل أن تكون المبادرات المقدمة عن المنتج النهائي للخدمات التي تقدمها الأمانة، وتلبي احتياجات ورغبات المستفيدين، مع التركيز على أن تكون المبادرة المقدمة تخدم الإنسان والمكان بالمحافظة، مبيناً أنه تم اختيار عدد من المبادرات التي تختص بالخدمات التي تقدمها الأمانة في المجالات المختلفة، وتشكيل فريق عمل يتولى تنقيحها وإعداد دراسة شاملة عن المبادرات وضمان تحقيقها لأهداف الجائزة تمهيداً لتقديمها في الموعد المحدد.