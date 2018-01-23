بالصور.. الأخضر يواصل تدريباته في المعسكر الحالي

نواف السالم(صدى):

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية وذلك خلال معسكره الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمنتخب استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 م.

وشهدت التدريبات، مشاركة مهاجم الأخضر محمد السهلاوي بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ومن المنتظر أن يجري المنتخب الوطني مساء غدٍ ، حصة تدريبية عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.