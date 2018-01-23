  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. معلمة سابقة تناشد بحل أزمة عقود الرواتب المنخفضة بالمدارس الأهلية

معلمة سابقة تناشد بحل أزمة عقود الرواتب المنخفضة بالمدارس الأهلية

معلمة سابقة تناشد بحل أزمة عقود الرواتب المنخفضة بالمدارس الأهلية
نايف السالم(صدى):

أكدت معلمة سابقة بإحدى المدارس الأهلية وتدعى سلمى الغامدي ، إن جميع المعلمات يعانين من انتهاك المدارس لأنظمة العمل ، على الرغم من تصريح وزير التعليم منذ 10 أشهر بعدم السماح بخفض الرواتب .

وأشارت ” الغامدي ” خلال حوارها لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الثلاثاء ، إن المفاجأة الصادمة تمثلت في نهاية العام ، بعدما طلبت الإدارة من المعلمين توقيع عقود جديدة برواتب أقل ، ومن ترفض لها الأحقية في ذلك ولكن يتم إنهاء عقدها .

وأوضحت المعلمة إنها قامت بإنهاء عقدها لأنه حق مشروع ، وعلى الرغم من ذلك لم تصرف مكافأة نهاية الخدمة شاملة البدلات ، وغير محسوبة وفقًا للنظام المتعارف عليه .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *