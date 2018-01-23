معلمة سابقة تناشد بحل أزمة عقود الرواتب المنخفضة بالمدارس الأهلية

نايف السالم(صدى):

أكدت معلمة سابقة بإحدى المدارس الأهلية وتدعى سلمى الغامدي ، إن جميع المعلمات يعانين من انتهاك المدارس لأنظمة العمل ، على الرغم من تصريح وزير التعليم منذ 10 أشهر بعدم السماح بخفض الرواتب .

وأشارت ” الغامدي ” خلال حوارها لبرنامج ” معالي المواطن ” ، اليوم الثلاثاء ، إن المفاجأة الصادمة تمثلت في نهاية العام ، بعدما طلبت الإدارة من المعلمين توقيع عقود جديدة برواتب أقل ، ومن ترفض لها الأحقية في ذلك ولكن يتم إنهاء عقدها .

وأوضحت المعلمة إنها قامت بإنهاء عقدها لأنه حق مشروع ، وعلى الرغم من ذلك لم تصرف مكافأة نهاية الخدمة شاملة البدلات ، وغير محسوبة وفقًا للنظام المتعارف عليه .