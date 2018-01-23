تطبيق يوفر ميزة جدولة الرسائل بأنواعها عبر برامج الهاتف المختلفة

متابعات(صدى):

أتاح تطبيق ” Scheduled ” ميزة جدولة الرسائل النصية لمستخدمي هواتف الأندرويد ، لإرسالها في وقت لاحق ، من خلال إمكانية جدولة الرسائل على الواتساب والفيسبوك والمسنجر وتويتر ولاين ، فضلًا عن جدولة رسائل SMS القصيرة على الهاتف .

ويتيح التطبيق واجهة مستخدم بسيطة ، حيث يعتمد على آلية عمل سهلة تمكن مستخدمي أندرويد من جدولة الرسائل على النحو الآتي :

بدايةً يتوجب على المستخدم كتابة نص الرسالة التي يريد جدولتها.

يمكن للمستخدم تحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر.

يمنح التطبيق مستخدميه إمكانية إرسال الرسالة المجدولة مباشرة دون الرجوع إليه أو يمكن تفقد الرسالة المجدولة قبل إرسالها.

يتيح التطبيق أيضًا الحصول على إشعارات عند إرسال الرسالة بنجاح.

ويوفر التطبيق هذه الخصائص للمستخدمين بشكل مجاني ، عبر الحصول عليه من متجر ” جوجل بلاي ” ، ويمكن أن تتم تجربته من الرابط التالي هنـــــــــــــــــــــا .