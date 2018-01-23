بدء انطلاق تحديث أندرويد 8.1 على هاتف Nokia 8

متابعات(صدى):

أعلنت نوكيا عبر الرئيس التنفيذي لشركة HMD العالمية جوهو سارفيكاس، عن بدأ إطلاق النسخة الاختبارية لأحدث نسخة من نظام أندرويد أوريو برقم 8.1 لهاتف نوكيا الرائد Nokia 8.

وأكدت الشركة أن التحديث يقدم بعض المزايا الجديدة مثل قنوات الإشعارات وتجديد قوائم الاعدادات بالإضافة الى إظهار نسبة البطارية للأجهزة المرتبطة وتحسينات على الصور التعبيرية ” الآيموجي ” .

والتحديث بحجم 1.55GB فإذا كنت أحد ملاك هاتف نوكيا 8 يمكنك الحصول عليه الآن من خلال الاشتراك في برنامج البيتا مع التذكير دائمًا بأن هذه النسخ الاختبارية قد تواجه بعض المشاكل لذلك من الأفضل لك كمستخدم عادي انتظار النسخة النهائية الموجهة للمستخدمين مباشرة.