120 مالك شركة تأجير سيارات يعربون عن استياءهم من قرار سعودة المكاتب
عبر اكثر من 120 مالك شركة تأجير سيارات عن استياءهم من قرار وزارة العمل بسعودة جميع مكاتب تأجير السيارات بالمملكة .
وقال أصحاب شركات التأجير ان هذا القرار جاء ليزيد الأعباء عليهم إذ أنه ليس من المنطق أن يرضى الشاب السعودي بالراتب الذي يتقاضاه العامل الأجنبي لكونه يراه ضعيفا هذا من جهه ثم ان الشاب السعودي نفسه لم يقبل بأن ينظف سيارته فيذهب به إلى مغاسل السيارات ناهيك ان يقوم بتنظيف وتمسيح ما لا يقل عن 50 سيارة وبشكل دوري .ثم إن أغلب مكاتب تأجير السيارات موقعة على عقود ملزمه على الشركات مع هذه العمالة التى مضى على العديد منهم سنوات طويله للعمل في هذه الشركات وبمزايا مالية مختلفة .فمن سيتحملها ؟؟
ناهيك عن تجربة سابقة للبعض من هذه المكاتب لشباب سعوديين لم يكتب لها النجاح لتذمرهم من طول وقت العمل وكذلك قلة الراتب .
أصحاب الشركات أنفسهم تواجدو امس امام مقر الوزارة لمقابلة الوزير حول هذا القرار وتوضيح وجه نظرهم حول هذا القرار الا ان هذا اللقاء لم يتم لعدم تواجد الوزير .
وكان وزير العمل أصدر قرارًا بقصر منافذ تأجير السيارات على السعوديين، ويبدأ تطبيق القرار في 01/07/1439 هـ.
وطالب ملاك منشآت تأجير السيارات خلال اجتماعهم، بمنحهم مهلة كافية لتطبيق القرار والتدرج في تنفيذه، إضافة إلى عدة مطالب مقترحة من قبل هذه المنشآت سبق وان وعدو بها من قبل الوزارة لتنفيذ القرار.
وتم تحديد موعد لهم من قبل مكتب الوزير، لمقابلة وزير العمل الدكتور علي الغفيص يوم الخميس المقبل.
المر[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
الازمار الحي مايطرب والاالشباب شغالين ةفيهم الخير شغلهم 8ساعات اما ينظف السيارات طرازان هو يشتغل شغلات كل شي الملايين علي قلوبكم ماتبوها تنقص يبون ريحه الوافد غساهم بالفقر
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 2 ساعتين
تناقض عجيب يقول السعودي مايرضى براتب قليل وبنفس الوقت يقول حنا مرتبطين مع اجانب بعقود ومميزات ماليه كبيره من يتحملها!!!
اقوله يانصاب اولا نظام العمل نص على انك ماتتحمل اي اعباء اذا كان قرار انهاء عقد العامل بقوة جبريه خارجه عن ارادتك وهذا ماحصل مع محلات الاتصالات والذهب محد حمل التجار شي
ثانيا السعوده على الاستقبال وليس عمالة التنظيف و الصيانه عشان تقول السعودي مايرضى ينظف السيارات
واخيرا دامك تعطي مزايا كبيره للعماله الاجنبيه عطها للسعوديين بدالهم لكن الموضوع وما فيه انكم متسترين على العماله وانتم مجرد مالكين للمؤسسات بالاسم فقط وتاخذون الراتب من العامل اخر الشهر وقرار السعوده الكامله فضح تستركم
الحكيررر[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعذار واهيه وغير منطقيه وشباب السعودي قادر على كل الاعمال التي يوكلون بها وبنسبه للغسيل السيارات لها حلول بتعاقد مع مغاسل السيارات ورواتب تنازلو عن جشع ارباحكم الخياليه وعطو رواتب مجزيه
الواقع[ عدد التعليقات: 5662 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من حماية استثمارات المستثمرين والمحافظة على التجار ودعمهم فهم ركن اقتصادي أصيل وهذا من حقهم فقد دفعوا أموال طائلة وبنو شركات بجهد وعرق نتمنى وضع نظام وحل يرضى جميع الأطراف لأنهم كلهم أبناء وطن ولاكن الحل الوسط مطلوب
خالد[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 1 ساعة
يبون ابو هنود حسبي الله عليهم ضرورى سعودة تاجير السيارات الذي ما يرضى يطلع برا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23740 ] نشر منذ 59 دقيقة
.ثم إن أغلب مكاتب تأجير السيارات موقعة على عقود ملزمه على الشركات مع هذه العمالة التى مضى على العديد منهم سنوات طويله للعمل في هذه الشركات وبمزايا مالية مختلفة .فمن سيتحملها ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23740 ] نشر منذ 52 دقيقة
طيب يا اصحاب. الشركات.والاعمال الحره
ليش تاخذون حق السعوده من المورد البشريه وانتم لاتوظفون باللعكس الواحد يجيب. احد يكتب اسمه في السجلات على انه يعمل عنده. وهو كذب. الي يدرس والي راقد في البيت والاجنبي. هو الي واقف على العمل. . ونهاية اشهر ياخذ من صندوق الموارد على ان عنده فلان سعوده وياخذ حق السعوده ويعطيها. الشخص الي اسمه في السعوده
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 40 دقيقة
ان عجبكم الشاب السعودي لو دخل معكم شريك بمجهوده برضه كسبانين تاجير السيارات مكسيها الف في الميه
رعد ***[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 19 دقيقة
ايه الوزير. السلام عليكم إذا تجاوبنا مع هذه الشركات لعلها تكون مفتاح للشريكات الاخرى لرفظ السعودة اولعل الدراسة لسعودة تأجير السيارات فاشلة وبهذا اللقاء ستصلحون اخطائكم تجاههم