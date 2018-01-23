الأحوال المدنية: لا صحة لما نشر عن وظائف للنساء

نايف السالم(صدى):

نفت الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله مؤخراً عن وجود وظائف نسائية معلنة للتقديم.

وقالت الأحوال عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” لا صحة لما نشر عن وظائف للنساء بالأحوال المدنية في الوقت الراهن. ونحذر الجميع من ارسال بياناتهم لأي شخص يدّعي التوظيف لدينا ” .

كما نشرت ” انفوجراف ” يوضح طريقة أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي وهي أما عن طريق وكالة الأنباء السعودية، أو عن طريق موقع الأحوال المدنية أو حساب الأحوال المدنية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رسالة مكذوبة، تعلن عن وظائف نسائية شاغرة في قطاع الأحوال المدنية، وتدعو لشغلها بالتعاقد، وهو الأمر الذي أكدت الأحوال المدنية عدم صحته وحذرت من التعامل معه.