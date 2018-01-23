90 % من مستخدمي جي ميل لا يطبقون التحقق بخطوتين

متابعات(صدى):

كشف أحد المهندسين العاملين في جوجل، أن 90% من مستخدمي جي ميل لا يطبقون ميزة التحقق بخطوتين لحماية حساباتهم الخاصة، بالرغم أن خدمات البريد الإلكتروني من أكثر الخدمات الرقمية حساسية حيث تحوي معلومات وإمكانية لاختراق الكثير من الأشياء.

وأرجع مهندس البرمجيات في جوجل، سبب عدم إجبار جوجل مستخدميها تطبيق التحقق بخطوتين لحماية الحسابات بأنه من أجل تسهيل استخدام الخدمة حيث إن الكثير من المستخدمين قد يجدون من الصعب تطبيق الميزة.

وأضاف، ” لو أجبرت جوجل المستخدمين على تطبيق إجراءات أمنية إضافية فإنها بالتأكيد ستخسر المزيد من المستخدمين لخدمتها لأنهم قد يجدون ذلك صعباً ومرهقاً وإن كان في صالحهم ” .

وتوفر جوجل، خدمة التحقق بخطوتين منذ سنوات لحسابات مستخدميها التي يمكن الحصول على رمز الدخول بعدة طرق بدءًا من الرسائل القصيرة وحتى توليد رموز عشوائية أو ضبط مفتاح USB مخصص لذلك.