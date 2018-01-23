بالفيديو.. خبير موارد بشرية: غياب الرقابة سبب تجاوز المدارس الأهلية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو، يوضح مدى تلاعب المدارس الأهلية وتحايلها على القوانين والعقود التي تتضمن مخالفات صريحة لأنظمة وزارة العمل، وتوقيع المعلمين على أسقالة بدون تاريخ محدد.

وقال أسامة الشمري مختص في الموارد البشرية، تعليقًا على الفيديو خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن اليوم الثلاثاء، : غياب الرقابة من المشرع الرئيسي سبب تجاوز المدارس الأهلية إضافة لنقص الوعي القانوني لدى المعلم.

وأضاف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل: هناك رصد مستمر لتجاوزات المدارس وتم رفع قضايا ضد من خالف أمام ديوان المظالم.