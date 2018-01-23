” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة للرجال في تخصصات متنوعة
أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة الماجستير والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع اشتراط وجود خبرات سابقة ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الرياض.
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :
– مشرف تخطيط التعاقب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– أخصائي المكافآت: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية).
– أخصائي أول الدفع والتحصيل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).
– أخصائي أول التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءاً من اليوم 23 يناير 2018م ، موضحة إنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا) .
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