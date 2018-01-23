مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى ،أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم حتى 30 يناير الجاري.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي ثاني التربية الخاصة: درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة، أو في أي مجال ذي الصلة.

– فني ثاني تصوير التدخل القلبي: شهادة الدبلوم في تخصص الأشعة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــا .