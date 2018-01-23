القبض على مشتبه به دهس رجل أمن بالبدع

محمود البلوي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة البدع، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص قام بدهس رجل أمن في نقطة أمنية بالمحافظة، ما أدّى إلى إصابته بإصابات متوسطة.

وأكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، خالد الغبان، القبض على الجاني الهارب من قبل قوة من شرطة المحافظة، في زمن قياسي، وحجز المركبة المستخدمة، حيث لا يزال التحقيق معه جاريًا، فيما تم تنويم رجل الأمن المصاب بمستشفى المحافظة.

الجاني قد رفض التوقف بعد اشتباه رجال النقطة الأمنية به، حيث انطلق بسيارته الجيب داهسًا أحد رجال الأمن المتواجدين بالنقطة، ثم لاذ بالفرار بعد إصابته رجل الأمن.