الهلال يعلن القائمة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

صادق الأرجنتيني دياز، مدرب فريق الهلال علي القائمة الآسيوية التي تحوي 25 لاعباً، هم: عبد الله المعيوف – محمد البريك -علي البليهي – سلمان الفرج – عبد الله عطيف- عبد الملك الخبيري – ريفاس- محمد الشلهوب- حسن كادش- مهند فلاتة- ياسر الشهراني – نيكولاس ميليسي – ناصر الدوسري – ماجد النجراني عبدالله الحافظ- مروان الحيدري – نواف العابد- محمد كنو- فيصل درويش- سالم الدوسري- أسامة هوساوي- فهد الرشيدي – محمد جحفلي – مختار فلاتة- مجاهد المنيع.

كما خلت القائمة من أسماء: ‏عمر خربين، علي الحبسي، ياسر القحطاني، عبدالله الزوري، وسيضيف الهلال‬ أو يستبدل 5 لاعبين قبل 6 فبراير المقبل، وفقاً لنظام الاتحاد الآسيوي.