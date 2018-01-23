شاهد.. لحظة انفجار بطارية ” آيفون ” في وجه صيني

بكين(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار بطارية لهاتفه الجوال من نوع ” آيفون ” في أحد المتاجر المتخصصة في بيع مستلزمات المحمول.

وأظهرت كاميرات المراقبة بأحد المتاجر المحمول، مواطنا صينيا يقوم بفحص بطارية بالضغط عليها بأسنانه للتأكد من جودتها، وعقب ذلك انفجرت، ليرمي بها بعيدا خوفا من إمساك نيران البطارية به.

يذكر أن الهواتف الذكية ومنها ” آيفون ” تستخدم بطاريات الليثيوم المعرّضة لارتفاع درجة حرارتها، التي تحتفظ بالزائد منها لتحررَها فيما بعد.

