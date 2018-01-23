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العبادي يؤكد استمرار الجهود الأمنية لمطاردة الإرهابيين في العراق

العبادي يؤكد استمرار الجهود الأمنية لمطاردة الإرهابيين في العراق
واس(صدى):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استمرار الجهود الأمنية والاستخباراتية لمطاردة الإرهابيين في أنحاء العراق كافة .

وأوضح العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في بغداد اليوم، أن القوات الأمنية العراقية ستبقى تطارد الإرهابيين إلى الحدود من أجل أن يواجهوا العدالة لقاء جرائمهم ضد الأبرياء .

وبشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 12 مايو القادم تعهد العبادي بأن تعمل حكومته على ضمان سلامتها, مفيداً أن قرار المحكمة الاتحادية حسم موعد الانتخابات .

وأبدى رئيس الوزراء العراقي استعداده إلى مناقشة التفاصيل كافة المتعلقة بالموازنة العامة للبلاد للعام الحالي مع اللجان البرلمانية المختصة لأجل تمريرها في مجلس النواب بسهولة .


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