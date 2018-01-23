انطلاق الدورة الرياضية بشركة أسمنت الجنوب في جازان

سياف الشهراني(صدى):

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الدورة الرياضية لعام 2018 التى تنظمها شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجازان بحضور مدير مصنع جازان المهندس قاسم ياسين مباركي وعدد من القيادات الإدارية بالشركة .

حيث بدأت الدورة الرياضية بإقامة مباراة كرة القدم جمعت بين فريقي الإدارة والصيانة انتهت بالتعادل السلبي 0/0 .

وتضم الدورة عددا من المنافسات الرياضية المتنوعة في كرة القدم وكرة الطائرة و مارثون الجري وسباق الدراجات الهوائية ولعبة الكريكيت.

واوضح عضو اللجنه المنظمة الكابتن طلال العبدلي ان هذه الدورة تأتي ضمن اهتمامات الشركة في المجال الرياضي والترفيه عن موظفي الشركة وأبنائهم والمساهمة في تفعيل الدور الرياضي والإجتماعي مثمنا الدور الذي قام به مدير مصنع الاسمنت بجازان المهندس قاسم ياسين مباركي والمدير الإداري للشركة محمد علي هزازي ومدير شؤون الموظفين عبدالعزيز الشهراني في تسهيل كل الإجراءات لإنجاح هذه البطولة والمتابعة المستمرة لها .