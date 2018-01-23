الخدمة المدنية تدعو 49 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية (49) متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 20 – 4 – 1439هـ ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئيا بعد استبعاد غير المطابقات ومن لم يراجعن في المرحلة السابقة لمطابقة بياناتهن لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك اعتبارا من يوم غد الاربعاء الموافق 7 – 5 – 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 – 5 – 1439هـ ، مصطحبات معهن ما يأتي:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم تحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

أسماء المدعوات للمطابقة