جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين في فئة ” الجْمل 50 وضح “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجمل 50 وضح.

وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة الجْمل 50 وضح جاءت كما يلي:

الأول: طلق ظافي محمد القحطاني.

الثاني: موسى محمد عبد الله الموسى.

الثالث: علوش مناحي ناصر العجمي.

الرابع: محمد كليفيخ مبارك الدوسري.

الخامس: مدلج ثواب دعال الشيباني.

السادس: نايف نماس محبوب العتيبي.

السابع: معيض فالح سعيد العرجاني.

الثامن: غتر خالد غتار العتيبي.

التاسع: عبد الله محمد فهد العجمي.

العاشر: تركي حديجان محمد العتيبي.