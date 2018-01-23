جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل تعلن الفائزين في فئة ” الجْمل 50 وضح “
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في فئة الجمل 50 وضح.
وأوضحت اللجنة أن نتائج في فئة الجْمل 50 وضح جاءت كما يلي:
الأول: طلق ظافي محمد القحطاني.
الثاني: موسى محمد عبد الله الموسى.
الثالث: علوش مناحي ناصر العجمي.
الرابع: محمد كليفيخ مبارك الدوسري.
الخامس: مدلج ثواب دعال الشيباني.
السادس: نايف نماس محبوب العتيبي.
السابع: معيض فالح سعيد العرجاني.
الثامن: غتر خالد غتار العتيبي.
التاسع: عبد الله محمد فهد العجمي.
العاشر: تركي حديجان محمد العتيبي.
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