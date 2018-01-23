بالصور.. أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لإنجازات الشرطة

نايف السالم(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة ، التقرير السنوي لإنجازات شرطة المنطقة.

وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري للأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر ، إحصاءات عن الجهود الأمنية خلال العام 1438هــ ، التي شملت نتائج حملة ضياء الأمنية التي أثمرت عن القبض على أكثر من 54 ألف مخالف لنظام العمل و 354 ألف مخالف لنظام الإقامة ، وضبط أكثر من 10 آلاف متسلل .

واشتمل التقرير أيضا على نبذة عن الدورات التدريبية التي خضع لها منسوبو شرطة المنطقة والبالغ عددها 142 دورة استفاد منها 3164 رجل أمن .