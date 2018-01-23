  • الثلاثاء 23

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لإنجازات الشرطة

بالصور.. أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لإنجازات الشرطة

بالصور.. أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لإنجازات الشرطة
نايف السالم(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير المنطقة ، التقرير السنوي لإنجازات شرطة المنطقة.

وتضمّن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري للأمير خالد الفيصل والأمير عبدالله بن بندر ، إحصاءات عن الجهود الأمنية خلال العام 1438هــ ، التي شملت نتائج حملة ضياء الأمنية التي أثمرت عن القبض على أكثر من 54 ألف مخالف لنظام العمل و 354 ألف مخالف لنظام الإقامة ، وضبط أكثر من 10 آلاف متسلل .

واشتمل التقرير أيضا على نبذة عن الدورات التدريبية التي خضع لها منسوبو شرطة المنطقة والبالغ عددها 142 دورة استفاد منها 3164 رجل أمن .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *