” نسما القابضة ” تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من المواطنين والمقيمين ، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى ، للعمل بفروع الشركات التابعة لها وهي ” نسما للكهرباء ” و ” نما للشحن ” في فرعي الرياض وجدة .

وأشارت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– منسق الإدارة (للرجال/ الرياض).

– مهندس صناعي/ مهندس تسويق (للنساء/ جدة).

– مراقب المستندات (للنساء/ جدة).

– سكرتير (للرجال/ جدة).

ولفتت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني ، وذلك بدءاً من 23 يناير وحتى 24 مارس المقبل ، موضحة إن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .