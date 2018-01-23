” السهلاوي ” يشارك تدريبات المنتخب بعد تعافيه من الإصابة

ماجد محمد(صدى):

شارك مهاجم المنتخب الوطني الأول، محمد السهلاوي، في التدريبات الجماعية التي أجراها المنتخب، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وذلك بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير في مربعات صغيرة، بعد ذلك حرص المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، على كامل الملعب.

وشهدت الحصة التدريبة التي حضرها رئيس الاتحاد لكرة القدم، عادل عزت، غياب لاعب الوسط فهد المولد، عقب تعرضه لنزولة معوية.

وكان المنتخب الوطني، واصل تدريباته اليوم في معسكره، الذي يأتي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمنتخب، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.