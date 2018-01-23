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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
فاطمة المالكي(صدى):

اتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مجموعة من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في الرياض، وجدة ، والأحساء .

وأشارت الجامعة إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

1- فني بث (للرجال/ جدة).
2- فني حاسب (للرجال/ جدة).
3- مشغل الكاميرا (للرجال/ جدة).
4- أخصائي علاقات الموظفين (للنساء/ الأحساء).
5- مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).
6- مسؤول التدريب- قسم الحماية من الحرائق (للرجال/ جدة).
7- مسؤول المختبر- التخدير (للرجال/ جدة).
8- مسؤول المختبر- الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ جدة).
9- مسؤول المختبر- العلاج المهني (للرجال/ جدة).
10- مفتش ثان للخدمات الغذائية التشغيلية (للرجال/ جدة).
11- فني المكتبة الفنية (للرجال/ جدة).
12- مساعدة أبحاث ثان (للنساء/ جدة).
13- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).
14- أمين مختبر المهارات (للنساء/ الرياض).
15- مسؤول شؤون الطلاب ثان (للنساء/ الرياض).
16- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).
17- مساعدة أمينة مكتبة (للنساء/ الرياض).

ولفتت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق وحتى يوم الأحد الموافق 13 شعبان 1439هـ ، وأوضحت الجامعة إن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يُرجى الدخول (هنا) .

 


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