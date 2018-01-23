وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

اتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مجموعة من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في الرياض، وجدة ، والأحساء .

وأشارت الجامعة إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

1- فني بث (للرجال/ جدة).

2- فني حاسب (للرجال/ جدة).

3- مشغل الكاميرا (للرجال/ جدة).

4- أخصائي علاقات الموظفين (للنساء/ الأحساء).

5- مساعد إداري ثالث (للنساء/ جدة).

6- مسؤول التدريب- قسم الحماية من الحرائق (للرجال/ جدة).

7- مسؤول المختبر- التخدير (للرجال/ جدة).

8- مسؤول المختبر- الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ جدة).

9- مسؤول المختبر- العلاج المهني (للرجال/ جدة).

10- مفتش ثان للخدمات الغذائية التشغيلية (للرجال/ جدة).

11- فني المكتبة الفنية (للرجال/ جدة).

12- مساعدة أبحاث ثان (للنساء/ جدة).

13- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

14- أمين مختبر المهارات (للنساء/ الرياض).

15- مسؤول شؤون الطلاب ثان (للنساء/ الرياض).

16- مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

17- مساعدة أمينة مكتبة (للنساء/ الرياض).

ولفتت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق وحتى يوم الأحد الموافق 13 شعبان 1439هـ ، وأوضحت الجامعة إن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يُرجى الدخول (هنا) .