بالصور.. أعضاء رابطة لاعبي النصر القدامى يزورون النادي

طلال الغامدي(صدى):

قام عدد من أعضاء رابطة لاعبي النصر القدامى مساء اليوم، بزيارة لمقر النادي وهم ( هاشم سرور- إبراهيم الهذيلي- خالد الصالح- راضي العنزي- إبراهيم فرج- عبدالله بن صليح- غازي أبو دبيس- علي الكنعان والإعلامي فلاح القحطاني).

واستقبلهم رئيس مجلس إدارة النادي سلمان بن فهد المالك ورحب بهم وتحدث اليهم قائلا : ” انتم في ناديكم وبين اخوانكم انتم الأساس خدمتوا النادي سنين طويلة وادخلتم الفرح والسرور في قلوب جماهير النصر وأنا واحد منهم، لقد كان المشجع يراكم ويستمع بما تقدمونه من عطاء طويل مسيرتكم بالملاعب وبالطبع ناديكم لا يستغني عنكم بل أننا نسعد بكم في أية وقت وجسور التواصل بيننا لابد أن تتواصل وأن نعمل جميعًا لما فيه مصلحة نادينا، واتمني من الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق أمال وتطلعات جماهير نصرنا الغالية، مجددًا تأكيده علي أن أبواب النادي مفتوحة لهم في أي وقت ورحب بهم دائمًا ” .

وكان القحطاني، قد ألقي كلمة نيابة عنهم قدم فيها التهنئة لـ ” سلمان المالك ولأعضاء مجلس الإدارة مؤكدًا أنهم جميعًا مع الإدارة ويتمنون لها التوفيق والسداد لتحقيقي كل ما يمناه محبي وعشاق الكيان الكبير.

وفي ختام الزيارة، قدم أعضاء رابطة لاعبي النصر القدامي درعًا تذكاريًا لرئيس النادي ونائبة، كما قدموا العضوية الفخرية للرابطة الأستاذ فهد العجلان، وتم بعدها تم التقاط الصور التذكارية.