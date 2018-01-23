أداء: إطلاق منصة إلكترونية في مجال قياس الأداء الدولي

عادل الحربي(صدى):

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” منصة إلكترونية مبتكرة تحمل اسم منصة الأداء الدولي ، وذلك على هامش مشاركة لمركز ضمن الوفد الوطني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2018.

وتتضمن المنصة الدولية 500 مؤشر قياس يمكن خلالهم التعرف على مستويات أداء أكثر من 200 دولة حول العالم خلال 12 محور قياس بالاستناد على مصادر عالمية موثوقة في مجال الأداء الدولي.

وتؤكد منصة الأداء الدولي سعي المملكة نحو تحقيق الريادة العالمية في مجال قياس الأداء الحكومي، وتسخير ذكاء البيانات كمحور رئيسي لدعم اتخاذ القرار تجاه رفع جودة الأداء الحكومي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.