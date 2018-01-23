هيئة الترفيه تقدم عروض استعراضية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

شاركت الهيئة العامة للترفيه في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في النسخة الثانية منه ، والذي يقام حاليًا على أرض الصياهد الجنوبية للدهناء .

ومن جانبه ، أشار سطام بن فهد الثابت ، مدير عام القرية والفعاليات بالمهرجان ، إلى أن مشاركة الترفيه تتضمن العديد من الفعاليات ، والتي تتمثل في الاستعراضات الموسيقية والعروض المستوحاه من عزف الكشافة ، حيث يضاف إليها الموسيقى الاستعراضية بلمسات عربية ، صممت خصيصأ لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .

وتتكون الفرقة الاستعراضية من 7 عازفين واستعراضيين من استعراضات السيرك العالمي ، حيث تشتمل طريقة العرض على القيام بجولات داخل القرية ، بهدف تغطية كامل زواياها عبر تأدية ثلاثة عروض يوميًا .