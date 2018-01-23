المغرب يكشف عن ملف ترشحه لاستضافة كأس العالم 2026

ماجد محمد(صدى):

أعلن المغرب اليوم الثلاثاء عن ملف ترشحه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، والذي سينافس به العرض الثلاثي المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، متعهدًا بالنجاح هذه المرة في استضافة الحدث العالمي الكبير.

وعقدت اللجنة المكلفة بملف الترشح مؤتمرًا صحفيًا اليوم لاستعراض ملف البلاد التي سبق وأن تقدمت بطلب استضافة النهائيات في أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

وكان ‬‬المغرب تقدم بطلب في اللحظات الأخيرة في أغسطس الماضي لتنظيم النهائيات لينافس العرض المشترك لدول أمريكا الشمالية الثلاث.