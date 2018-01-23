الخدمة المدنية تدعو المتقدمات على الوظائف التعليمية ” نساء ” للمطابقة

نايف السالم(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من المتقدمات على الوظائف التعليمية (نساء) لمطابقة بياناتهن كبديلات عن اللاتي لم يراجعن لمطابقة بياناتهن في الدعوة السابقة أو لم تتطابق بياناتهن

وستطالب الخدمة المدنية توفير المسندات الأتية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.