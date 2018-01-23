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بالفيديو.. مسنة تعيق حركة السير في القاعد لشراء البرسيم

بالفيديو.. مسنة تعيق حركة السير في القاعد لشراء البرسيم
علي العنزي(صدى):

عطلت سيدة مسنة في السبعينيات من عمرها ، حركة السير في بلدة القاعد الواقعة شمال حائل ، بسبب توقفها في منتصف طريق الخدمة أثناء قيادتها لسيارة داتسون موديل 88م ، لتتوجه سيرًا على الأقدام إلى أحد المحلات التجارية لشراء برسيم خاص بتغذية المواشي ، وهو ما أثار غضب المارة ممن طالبوها بالخروج عن المسار والتوقف في المواقف المخصصة لذلك .

فبما أوضح أحد المواطنين أن هذا الموقف متكرر في البلدة ، حيث أن هذه السيدة المسنة معروفة بين الجميع وهي تقود سيارتها منذ سنوات طويلة ، لخدمة نفسها وأبنائها ، حيث تذهب خارج البلدة لمواشيها وتعود ، كما تحرص الجهات الأمنية على التعاون معها تقديرًا لظروفها .

وأشار مواطن آخر إلى أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو بلاغات بحق السائقة المسنة .

 


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