إذاعة القرآن الكريم تبث برنامج اللهم بك أصبحنا لمدة 5 أيام

تركي السالم(صدى):

تبث إذاعة القرآن الكريم برنامج اللهم بكَ أصبحنا من أستديو الإذاعة بجازان منذ يوم الأحد الماضي 4 جمادى الأولى ولمدة خمسة أيام .

وينفذ البرنامج فريق العمل المكون من رئيس تحرير البرنامج عبدالرزاق العليوي.

والمذيعين سبيت السبيت وعبدالرحمن الشايع والدكتور عبدالله المشاري وعبدالله الزهراني وجماح دغريري.

ومن الإعلام الرقمي فيحان السبيعي.

ومن الإخراج ماجد الدباسي.

ومن الإشراف العام مدير عام إذاعة القرآن الكريم خالد الرميح .

حيث يرصد مشاعر المرابطين في الحد الجنوبي و إبراز بسالتهم في الدفاع عن الوطن من خلال حلقة خاصة كلمسة وفاء لهم ، كما يسلط الضؤ على فعاليات وأنشطة المنطقة والمعالم الحضارية بها و متابعة لبداية اليوم الدراسي في عدد من مدارس البنين .

الجدير ذكره أن البرنامج يبث بالصوت والصورة عبر حساب البرنامج في تويتر والبريسكوب .