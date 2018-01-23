بالصور.. محافظ الدلم يتفقد المراكز الصحية في المحافظة

عادل الحربي (صدى):

قام سعادة محافظ الدلم الأستاذ ثامر الشتوي اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية في محافظة الدلم. شملت مركز صحي الدلم و حي السعيدان والصحنة على التوالي.

وافتتح المحافظ زيارته التي رافقه فيها سعادة الدكتور ابراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالمحافظة، بتفقد مركز صحي الدلم، وكان في استقبالهم مدير المركز الصحي بالدلم و منسوبو المركز واطلع سعادته على سير العمل واستمع لملاحظات القائمين على المركز، قبل أن ينهي جولته بزيارة مركز صحي الصحنة ومكتب قطاع الاشراف، حيث تجول في أقسامه المختلفة واستمع الى شرح مفصل عما يقوم المركز من جهود لخدمة المرضى.

وفي ختام الجولة قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره للدكتور الدخيني وللاستاذإبراهيم المجلي ” مشرف القطاع ” على ما يقدمونه من خدمات طبيه للمرضى.