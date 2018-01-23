سفير خادم الحرمين بإندونيسيا: لا يوجد إصابات من الهزة الأرضية

نايف السالم(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسية أسامة الشعيبي، إنه ولله الحمد لم يصب أية أحد من موظفي السفارة السعودية بجاكرتا جراء الهزة الأرضية التي ضربت إندونيسية، مشيرًا إلى سلامة مبنى السفارة من الضرر.

وأكد الشعيبي في تصريحات صفية اليوم الثلاثاء، ” إن موظفي السفارة شعروا بالهزة الأرضية، وعلى الفور تم إخلاء جميع الموظفين من المبنى عند الساعة الثانية ظهرًا، حفظًا على سلاماتهم ” .

يذكر أن هزة أرضية ضربت جنوب جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم، وشدته 1.6 درجة، ووقع الزلزال على بعد نحو 104 كيلومترات غربي مدينة سوكابومي وعلى عمق 33 كيلومترا.