المملكة تحقق 38 وسامًا في برنامج جلوب البيئي العالمي 2017

نايف السالم(صدى):

حققت المملكة، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم (بنين –بنات)، 38 وساما في تقييم بيانات الربع الرابع في برنامج جلوب البيئي العالمي لعام 2017م ، ليكون عدد الأوسمة التي حصلت عليها المملكة 1163 وساما .

وتضمنت البحوث التي شاركت فيها المملكة 🙁 بحث الغلاف الجوي متقدم، وبحث الغلاف الجوي، وبحث المناخ، وبحث الغيوم، وبحث الأرض كنظام، وبحث الماء، وبحث العموم، وبحث خصائص التربة، وبحث رطوبة وحرارة التربة ) .

وقدم مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد مسعود التهنئة لطلاب وطالبات المملكة على هذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد إضافة لسجلات التميز التي تحققها وزارة التعليم لدعم المواهب، والبحوث العلمية، إضافة إلى جهود العاملين والعاملات في الميدان من منسوبي ومنسوبات التعليم في رفع رصيد المملكة من أوسمة الشرف إلى 1163 وساماً مؤملا أن يستمر تميز مدارس المملكة في هذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاركات الدولية التي دائما مايقف فيها أبناؤنا وبناتنا على منصات التتويج ويحصدون المراكز المتقدمة محققين طموح قياداتنا نظير الدعم والاهتمام الذي يجده التعليم في المملكة .