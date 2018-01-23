أودي وفّرت 500 مليون ريال خلال عام 2017 بفضل اقتراحات موظفيها

برلين(صدى):

إن لم يستمع رب العمل لاقتراحاتك، فهو غالباً ما يهدر كثيراً من المال ويقتل الإبداع.

أبرز مثال على ذلك هي أودي، حيث أعلنت صانعة السيارات الألمانية بأنها استطاعت توفير 108.6 مليون يورو (498.43 مليون ريال) خلال 2017 بمصانعها في إنغولشتات ونيكارسولم وذلك بفضل استماعها بحرص لموظفيها.

يقول جواشيم كريج رئيس تنظيم واستشارات أودي: ” إننا دائماً ما نشجّع موظفينا لإلقاء نظرة فاحصة على مجال عملهم والتشكيك في وضعه، ذلك لأن الإبداع والابتكار لدى الجميع في أودي هو عامل نجاح أساسي بالنسبة لنا ” .

أودي لديها برنامج للأفكار منذ 1994، وكل فكرة مهما كانت صغيرة قد توفر الآلاف وأحيانا الملايين عليها، وهو سر مفتاح نجاح العلامة الألمانية حسب كلاوس ميترماير رئيس مجلس مجموعات أعمال أودي.

على سبيل المثال، لاحظ عاملين بأن نظام التهوية كان يعمل ليل نهار بأحد مصانع أودي بألمانيا، وبذلك اقترحا أن يتم إبطاء سرعة المروحة من 10 مساءً إلى 6 صباحاً أي خارج أوقات الدوام، وهكذا اقتراح وفّر على أودي 100,000 يورو (458,960 ريال)، وكان هنالك اقتراح آخر من 3 موظفين بقسم الجودة كان يجب عليهم قياس أبواب السيارات وساعدت فكرتهم في تقليل وقت العمل بمقدار 200 ساعة لكل موظف يقوم بهكذا مهمة سنوياً.

وفرت أودي 33 مليون يورو (151.46 مليون ريال) بمصنعيها في المجر وبروكسل وذلك بعد تطبيق أكثر من 10,000 اقتراح خلال 2017، والصانع الألماني لا يأخذ الأفكار وحسب، بل إنه يكافيء الموظفين على اقتراحاتهم بمكافآت مالية.

مكافأة الموظفين الذين يعملون بكل جد لاكتشاف ما يمكن فعله لتوفير المال هي بلا شك فكرة ممتازة بكل المقاييس، ليس فقط لأنها تكافيء هؤلاء الذين يفكرون داخل الصندوق، ولكن أيضاً لتوفير المال على الشركة وتشجيع الجميع، فالمحصّلة النهائية وضع مربح لجميع الأطراف.